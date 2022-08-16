Тагильский фестиваль фильмов и телепрограмм «Демидофф» объявил имена полуфиналистов 

Фестиваль «Демидофф» (12+), организованный тагильской телекомпанией «Телекон», объявил шорт-лист фильмов, которые прошли в полуфинал конкурса. Работы на фестиваль принимались со всей страны. Работы из шорт-листа покажут в Нижнем Тагиле с 8 по 11 сентября, а финал фестиваля «Демидофф» пройдёт в ноябре в Санкт-Петербурге.

«В стране огромное количество кинофестивалей, а телевизионщики немножко остаются в стороне от этого бурного процесса. Помимо профессионального смотра и конкурса, нам важно было сделать именно фестиваль. Те телеконкурсы, которые сейчас существуют, остаются конкурсами: работы, которые на них выставляют, зрители не видят. Фестиваль же предполагает показы работ участников для широкого круга», — рассказал порталу «Культура Урала» директор фестиваля Александр Мартиросов.

Идея фестиваля фильмов и телепрограмм о труде, искусстве, меценатстве заключается в популяризации исторического наследия уральских промышленников Демидовых. В конкурсной программе участвуют документальные фильмы, программы, проекты для ТВ и интернет-платформ, которые затрагивают одну из тем: труд, искусство или благотворительность. На первый фестиваль было подано 148 заявок из 45 городов. В итоге в шорт-лист попали 45 видеоработ.

От Свердловской области члены жюри отобрали семь финалистов. Среди них программа «Культурный акцент» (6+) Новоуральской вещательной компании, работа журналиста телекомпании «НТС-Ирбит» Юлии Берсеневой «Трудовая доблесть ирбитчан» (6+), программа «Другие люди: Анна Мамаева» (6+) журналиста Ирины Третьяковой из Екатеринбурга, работа журналиста из Пышмы Ларисы Скакуновой о 19-летнем юноше, занимающем шестую строчку в рейтинге лучших столяров России, режиссёрская работа «Люди доброй воли» (6+) Вадима Овчинникова, операторская работа Артура Погосяна в фильме «Уральские писаницы. Экспедиция по реке Реж» (6+) и работа режиссёра монтажа фильма ГТРК «Урал» «Помощь уже здесь» (6+) о благотворительном фонде Инны Ивановой.

Оценивать работы фестиваля будут телевизионные деятели из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Во время финала в Санкт-Петербурге для участников будут проходить экскурсии по демидовским местам в городе и состоится торжественная церемония награждения победителей.

Напомним, на организацию фестиваля телекомпания «Телекон» выиграла президентский грант в размере 3 млн 888 тысяч рублей.