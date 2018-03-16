Тагильский депутат Владимир Радаев предложил вернуть в школы обязательные дежурства

Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Радаев предложил внести изменения в законодательные нормы о детском труде. Парламентарий считает, что необходимо вернуться к практике обязательных работ учащихся на благо школы. Своё предложение Радаев озвучил после доклада детского омбудсмена Игоря Морокова на заседании комиссии по соцполитике.

«Содокладчик по вопросу Владимир Радаев считает, что сегодня необходимо говорить не только о правах, но и об обязанностях детей. По мнению парламентария, важно узаконить право на выполнение детьми несложных работ в образовательных организациях: накрывание столов в обеденное время, дежурство по классам, занятия на уроках труда. Владимир Радаев предложил депутатам комитета еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о занятости детей, об обязанностях подрастающего поколения», — рассказали в пресс-службе Заксобрания.

Также, по мнению Радаева, необходимо упростить процедуру по приёму детей на работу в летнее время.

Трудовая практика была неотъемлемой частью образовательного процесса советской школы. Дети привлекались к дежурству в школе, к работе на пришкольных участках. По российскому закону «Об образовании» привлечь ребёнка к работам можно только на добровольной основе.

Владимир Радаев избран депутатом Заксобрания в сентябре 2016 года по Тагилстроевской тергруппе от партии «Единая Россия». Является заместителем председателя комиссии ЗакСО по соцполитике Вячеслава Погудина. Радаев многие годы возглавляет профком Нижнетагильского металлургического комбината, до избрания в Заксобрания был депутатом гордумы Нижнего Тагила нескольких созывов.