Тагильский депутат гордумы вышел из КПРФ накануне президентских выборов. «У Грудинина нет тех качеств, которыми должен обладать глава государства»

Депутат Нижнетагильской гордумы от КПРФ, директор технологического института Владислав Потанин написал заявление о выходе из партии в преддверии выборов президента РФ, рассказал АН «Между строк» сам парламентарий. По словам Потанина, в последнее время его взгляды идут вразрез с принципами и решениями компартии и он не готов агитировать и голосовать за кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

«По убеждениям я, можно сказать, социалист. Я хорошо помню те устои, правила общества, которые существовали в советский период времени и которые нам прививали, до сих пор их разделяю. Павел Николаевич Грудинин достаточно грамотный человек, но я не вижу в нём того патриотизма и тех качеств, которыми должен обладать президент. Поэтому у меня и возникли внутренние противоречия. Есть более достойные кандидаты, депутат Госдумы Валерий Рашкин например. Считаю, что сейчас мне нужно объединиться с другими и поддержать настоящего лидера, а не расшатывать страну изнутри. Я действую согласно внутренним своим убеждениям, и мне не стыдно», — признался Потанин.

Он отметил, что сегодня не видит альтернативы действующему главе государства Владимиру Путину.

«Я всегда поддерживал нашего лидера, президента, — отметил бывший коммунист. — Конечно, есть вопросы в плане внутренней политики, социализации, гарантий. Но я понимаю, что за короткий период времени в истории реализовать все направления, наверное, невозможно. Сегодня я не вижу лидера, который мог бы так грамотно вести внешнеполитическую деятельность, отстаивать интересы страны. То же касается и экономики. Сейчас делаются неординарные шаги по перестройке нашей внутренней экономической системы, с введением элементов плановой экономики».

Депутат сообщил, что не планирует в ближайшее время вступать в какую-либо другую партию, так как ни одна из них не отвечает его идеологии. После ухода из КПРФ он продолжит работать в гордуме.

«Он избирался по спискам, поэтому мы, избирательная комиссия, не можем применить к нему никаких санкций. Это может сделать только партия, но он и так уже из неё вышел. Таковы наши избирательные законы», — рассказала агентству председатель избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

Директор НТИ (ф) УрФУ Владислав Потанин попал в гордуму Нижнего Тагила по итогам выборов в сентябре 2017 года по партийному списку КПРФ (шёл первым). Ему доверили должность зампредседателя комиссии по социальной политике. Он также избирался по одномандатному округу № 12, где против него от команды главы города Сергея Носова была выставлена директор школы № 32 Галина Масликова. При активной поддержке мэра она набрала почти пять тысяч голосов избирателей, в три раза больше Потанина. В том же сентябре депутат баллотировался на пост главы Нижнего Тагила и отобрал у него более пяти тысяч голосов избирателей.