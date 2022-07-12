Тагильский бренд одежды стал резидентом новой стартап-площадки в Екатеринбурге  

Сегодня в ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге открылась стартап-площадка для начинающих местных производителей в сфере дизайна и моды. Резиденты нового маркетплейса прошли серьёзный конкурсный отбор и получили возможность вести торговлю без оплаты аренды.

В мультибрендовом бутике представлена продукция 11 компаний фешн–индустрии. В их числе бренд «Некто» из Нижнего Тагила.

«Мы шьём вещи для личностей. Это яркая акцентная одежда. Я очень рада, что появилась такая возможность – попасть в бутик “ИМЕНА”. У меня есть небольшая студия в Нижнем Тагиле. Есть постоянные клиенты, которые уже друзьями становятся. Но там сложно дальше развиваться. Новая площадка – возможность рассказать про наш продукт более широкой аудитории», – рассказала создательница тагильского бренда одежды Александра Матвеева.

Проект «ИМЕНА» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках сотрудничества ритейлера и СОФПП в 2022 году пройдут не менее четырёх ярмарок для предпринимателей и самозанятых. Впереди – ярмарки товаров для дома и текстиля.

На площадке «ИМЕНА» будут проходить обучающие мероприятия для предпринимателей на темы организации торговли, мерчандайзинга, маркетинга.