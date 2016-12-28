Тагильский новогодний weekend топ-16: Comedy Club, Рок-ёлка и последний квартирник уходящего года

Завершается очередной год, и наступает долгожданное время отдыха, гуляний и хорошего настроения. О том, куда сходить с 28 декабря по 8 января, читайте в нашем предновогоднем обзоре.

Праздник к нам приходит!

1. Новогодняя ночь-2017.

Где и когда? 31 декабря в 22:00 на горе Долгой.

О чём? Массовое празднование Нового года. В программе: ведущий, диджей, фокусник и живая музыка.

Зачем идти? Чтобы отмечать Новый год с размахом.

2. Новый год в «Лесной».

Где и когда? 31 декабря в 20:00 в гостинице «Лесная».

О чём? Празднование Нового года в загородной гостинице. Запланированы конкурсы, розыгрыши, блюда европейской кухни и Дед Мороз – красный нос.

Зачем идти? Во-первых, организаторы обещают «целый сугроб позитива». А во-вторых, мероприятие может прийтись по душе гурманам, ведь в меню заложены домашняя буженина, рыбные деликатесы и грибочки, томлённые в сливках и запечённые под сырной корочкой.

Льётся музыка

3. Праздничная программа за столиками «В Новогоднем духе».

Где и когда? 28 и 29 декабря в 17:00 в к/т «Современник».

О чём? Новогодние хиты в исполнении эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд».

Зачем идти? Чтобы потанцевать под мировые хиты в исполнении лучших тагильских музыкантов.

4. Последний Новогодний Квартирник 2016.

Где и когда? 28 декабря в 19:00 в антикафе «Варенье».

О чём? Известные уличные музыканты Нижнего Тагила исполнят рок-хиты 90-х и 00-х.

Зачем идти? Ради уютной атмосферы «музыкального междусобойчика», а ещё в антикафе можно пить чай и играть в X-Box и Sega.

5. Концерт «Улыбка Поля Мориа».

Где и когда? 4 января в 17:00 в Большом зале филармонии.

О чём? Эстрадно-симфонический оркестр исполнит мелодии Поля Мориа, трогающие сердца не одного поколения людей по всему миру.

Зачем идти? Ради утончённой музыки и романтического послевкусия на душе.

6. Концерт «У голубого огонька».

Где и когда? 7 января в 17:00 в Большом зале филармонии.

О чём? Музыка из популярных фильмов и шлягеры эстрады 60-80-х годов в исполнении оркестра «Тагильские гармоники».

Зачем идти? Чтобы соприкоснуться с музыкой новой и старой эпохи.

7. Концерт «Классика в джазе. Посвящение П. И. Чайковскому».

Где и когда? 8 января в 18:00 в Большом зале филармонии.

О чём? Концерт джазового трио Александра Титова и саксофониста Игоря Паращука. Музыканты исполнят произведения классической музыки в джазовой обработке.

Зачем идти? Чтобы узнать, как сочетаются джазовая страсть, импульсивность и невесомый флёр музыки Чайковского.

8. Концерт «Рок-ёлка 2017».

Где и когда? 5 января в 19:00 в клубе «Приличное место».

О чём? Рок-музыканты из Перми, Екатеринбурга и Нижнего Тагила хотят ввести новую традицию и каждый год проводить рок-ёлки, объединяющие любителей тяжёлой музыки. Концерт – первый шаг на пути воплощения этого амбициозного плана в жизнь.

Зачем идти? Ради слэма, трэша и угара.

Клуб клубится

9. Праздничные вечеринки в «Горе».

Где и когда? C 30 декабря по 6 января в 22:00 в баре «Гора».

О чём? Каждый день в баре «Гора» будут меняться жанры музыки и диджеи, её исполняющие. Вход свободный.

Зачем идти? Ради барного веселья, крафтового пива, бургеров и расширения музыкального кругозора.

10. Вечеринка Snow Show.

Где и когда? 3 января в 22:00 в клубе «Приличное место».

О чём? Новогодняя вечеринка: три танцпола и приглашённый диджей Андрей Бухгамер.

Зачем идти? Ради танцев и снежного шоу с жидким азотом.

11. Вечеринка «Новогодний марафон».

Где и когда? 1, 2 и 3 января с 22:00 в кафе-клубе «Ривьера».

О чём? Трёхдневный марафон электронной музыки и клубных развлечений.

Зачем идти? Ради клубного загула и красивых девушек из шоу-балета Old Fusion.

12. Вечеринка «Рождество».

Где и когда? 6 и 7 января с 22:00 в кафе-клубе «Ривьера».

О чём? Рождественская клубная вечеринка.

Зачем идти? Чтобы отметить Рождество в непривычном антураже ночного клуба.

Алло, Галочка, ты сейчас умрёшь!

13. Большой новогодний концерт Comedy Club.

Где и когда? 3 января в 20:00 в общественно-политическом центре.

О чём? Юмористическая программа от резидентов Comedy Club – трио «Смирнов, Иванов, Соболев».

Зачем идти? Ради фирменного едкого камеди-юмора.

И о спорте

14. Семинар по айкидо.

Где и когда? 7 и 8 января в 10:00 в Спортивной школе № 2.

О чём? Двухдневный семинар по техникам тайджицу и букиваза от Юрия Давыдова – вицепрезидента «Такемусу Айки» России.

Зачем идти? Ради качественной боевой прокачки от профи.

15. Забег обещаний-2017.

Где и когда? 1 января в 12:00 рядом с гостиницей Park Inn.

О чём? Организованный праздничный забег длиной в 2017 метров.

Зачем идти? Чтобы встретить первый день нового года в компании бегущих тагильчан на городской набережной и запастись адреналином и энергией на год вперёд.

Космос нас ждёт

16. Планетарий.

Где и когда? С 28 декабря по 2 января в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Программа посещения планетария включает в себя знакомство с оптической техникой, дегустацию кислородных коктейлей, визуализированные аттракционы, новогодние космические программы и выставку фотографий.

Зачем идти? Чтобы сделать необъятный космос ближе, узнать новое о Вселенной и звёздах.

«Афиша Нижнего Тагила» поздравляет всех тагильчан с грядущим праздником! Мы желаем вам здорового энтузиазма, бодрости духа и счастья. Не забывайте во время каникул пользоваться нашим ресурсом – у нас вы сможете найти максимально полное описание всех самых важных и интересных городских мероприятий. Выбирайте лучшее, смотрите вглубь, оставайтесь с нами и отличного Нового года!

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