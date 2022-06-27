Тагильских предпринимателей приглашают в альтернативную реальность, чтобы развить креативное мышление  

В этот четверг, 30 июня, креативный кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле проведёт игру в формате альтернативной реальности ArtBazar (18+) для представителей малого и среднего бизнеса. С помощью игры предприниматели смогут посмотреть на свою деятельность под нестандартным углом, а ещё сформируют свою реальность и даже поживут в ней какое-то время.

Гостей мероприятия ждут увлекательные испытания, которые направлены на развитие soft skills, креативного, проектного и маркетингового мышления. Разработкой игры занималось агентство геймификационных решений «Принцип домино» из Екатеринбурга.

Проект реализует команда креативного кластера «Самородок» по заданию Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Идеологом выступает Министерство инвестиций и развития Свердловской области, а сама игра пройдёт в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы хотели бы не только дать возможность для реализации уже готовых креативных проектов, но и выращивать новых креативных предпринимателей. “Самородок” хочется позиционировать не только как событийную площадку, но и как площадку для образовательной поддержки креативщиков. А раз уж мы работаем в творческом поле, то и форматы должны быть соответствующие — творческие и новаторские. Мы решили позвать крутых ребят из Екатеринбурга, которые специально под нашу аудиторию пишут и реализовывают сценарий альтернативной реальности. Скучно не будет точно», — интригует руководитель креативного кластера «Самородок» Екатерина Третьякова.

Участие в необычной игре для предпринимателей бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.