Тагильских музыкантов приглашают побороться за шанс выступить на одной сцене с Бутусовым и Манижей 

Жителей Нижнего Тагила приглашают принять участие в фестивале авторской музыки «САМ.ФЕСТ-2022», который пройдёт в Самаре 11 и 12 июня. Участники, прошедшие отборочные этапы фестиваля, выйдут на сцену с Вячеславом Бутусовым, Slava Marlow, Олегом Митяевым, Сергеем Бобунцом, группой «Мельница», Billy's Band, VLNY и участницей «Евровидения-2021» Manizha.

В январе 2022 года организаторы запустили конкурс талантов, в котором могут принять участие как сольные авторы, так и музыкальные коллективы и творческие объединения. Заявки принимаются до 3 апреля от артистов, выступающих во всех жанрах: от инструментальной музыки до тяжёлого рока.

В данный момент на конкурс подано уже несколько сотен заявок от артистов со всей России. Среди них сайд-проект музыканта группы «Пикник» Стаса Шклярского — «Инкогнито» и проект барабанщика Земфиры Дениса Маринкина и Вячеслава Бутусова — TWO CRUNCH CRACKERS.

«11 и 12 июня состоится совершенно новый фестиваль “САМ.Фест”, в котором буду участвовать и я. Победители конкурса смогут не только выступить перед широкой аудиторией, но и получить творческую поддержку, посетить мастер-классы, а самое главное — записать альбом, который обязательно будет выпущен. Разумеется, это касается музыкантов со всей России. Удачи всем, кто решится участвовать в конкурсе. До встречи этим летом на Самарской земле!» — приводят в пресс-службе фестиваля слова хедлайнера, солиста группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе авторской музыки «САМ.Фест-2022», нужно записать видео длительностью до минуты с исполнением своей песни. Ролик нужно выложить в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram* с хэштегом #САМКонкурс. В описании к видео необходимо добавить текст: «Участвую в конкурсе фестиваля “САМ.ФЕСТ”, хочу выступить 11–12 июня на одной сцене с ***». Вместо звёздочек следует написать имя одного из специальных гостей фестиваля, который наиболее близок конкурсанту. Пост нельзя удалять до окончания конкурса.

Первый этап конкурса завершится 3 апреля 2022 года в 23:59. После этого все присланные работы изучат кураторы фестиваля, которые отберут свой шорт-лист. Список лучших конкурсантов будет выставлен для народного голосования с 11 по 25 апреля 2022 года на сайте фестиваля.

30 финалистов, прошедших все этапы конкурса, помимо возможности выступить на сцене «САМ.ФЕСТа» перед многотысячной аудиторией, получат творческую поддержку от кураторов фестиваля. А главный победитель запишет мини-альбом, который будет выпущен на цифровых платформах!

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