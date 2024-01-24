Тагильские заключённые производят товары почти на 1,8 миллиарда рублей

В Нижнем Тагиле спецконтингент подведомственных учреждений ГУФСИН производит продукцию для муниципальных нужд почти на 1,8 миллиарда рублей, сообщил АН «Между строк» руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

За 2023 год в список изготавливаемой продукции вошли товары и услуги, такие как офисная мебель, светодиодные светильники, мягкий инвентарь, дорожное ограждение, услуги по изготовлению и сборке, а также транспортировке металлических контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Помимо этого, исправительные колонии реализуют товары, широко применяемые в быту. Например, ИК-5 совместно с заводом «Исток» уже в течение пяти лет изготавливает гладильные доски, тележки для ручной клади, садовые умывальники, предметы для уборки помещений, швейную продукцию и изделия из металла. Отмечается, что работа такого союза позволяет заводу «Исток» заключать долгосрочные контракты с оптовиками на покупку изделий и выходить на экспорт в страны зарубежья: Казахстан, Кыргызстан, Беларусь.

«Такое крупное производство обеспечивает рабочими местами более 100 осуждённых, которые получают заработную плату, следовательно, выплачивают иски, алименты, совершают пенсионные отчисления, получают трудовой стаж», — поясняет Александр Левченко.

Напомним, что на территории города находятся шесть учреждений ГУФСИН: ИК-5, ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3, Межрегиональный учебный центр ГУФСИН, три филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН и два исправцентра.