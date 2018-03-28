Тагильские «Ярсы» примут участие в масштабных учениях РВСН

Тагильская 42-я ракетная дивизия, дислоцирующаяся в ЗАТО Свободный, примет участие в масштабных командно-штабных учениях РВСН, сообщается на сайте Минобороны РФ. В рамках КШУ планируется отработать приведение боевых соединений в высшие степени боевой готовности, а также манёвры патрулирования и противодействия.

«В ходе учения планируется отработка обширного перечня задач и вводных, в том числе по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и интенсивных действий в районах дислокации войск», — говорится в сообщении ведомства.

Уточнятся, что всего будет задействовано более 10 образцов спецтехники. Учения под Верхней Салдой проходят с 26 по 31 марта и организованы командованием РВСН.

PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. «Ярс» сможет доставлять к цели до четырёх боевых блоков мощностью от 150 до 300 килотонн. Дальность стрельбы — не менее 11 тысяч километров. По состоянию на сентябрь 2017 года на вооружении РВСН находятся суммарно 110 ракет РС-24 «Ярс» — 90 (10 полков) подвижных и 20 (2 полка) шахтных.