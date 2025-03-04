Тагильские театры получили 9 наград Премии «Браво» 

Тагильские театры привезли домой 9 наград Свердловского областного конкурса театральных работ и Премии «Браво».

В конкурсе приняли участие 34 театра области. На суд экспертов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Кирова представили 47 спектаклей, показанных в течение прошлого года. Подведение итогов состоялось в «Доме актёра» Екатеринбурга.

Нижнетагильский драматический театр получил 3 награды. Эксперты конкурса отметили специальным дипломом спектакль «Три мушкетёра» (12+).

«За оригинальное авторское решение к подходу знаменитого сюжета в жанре музыкально-драматического спектакля», — отметили эксперты.

Актрисе Виктории Панковой вручён специальный» диплом за сценическое обаяние за две роли — Лизы в спектакле «Васса Железнова» (16+) и Настеньки в постановке «Село Степанчиково» (16+).

Константин Соловьёв победил в номинации «Лучший художник-постановщик в драматическом театре» за оформление спектаклей «Васса Железнова» и «Село Степанчиково».

5 наград получил Нижнетагильский театр кукол.

Спектакль «Технология чудесного» (6+) стал лауреатом премии в номинации «Лучший спектакль в театре кукол». Режиссёр постановки Наталья Молоканова, художник — Елена Белых, балетмейстер — Михаил Лескин.

Два специальных диплома получили артисты Татьяна Швендых и Никита Летников за «точное воплощение эстетики романтизма» в спектакле «Франкенштейн» (12+). Режиссёр постановки Петр Васильев, художник Алевтина Торик.

Артист Александр Белоусов награждён специальным призом — творческой командировкой Союза театральных деятелей.

И пятой наградой Нижнетагильского театра кукол стал диплом «Надежда “Браво!”», за спектакль «Страшные сказки братьев Гримм» (12+) режиссёра Алексея Егорова.

Девятую награду привёз Новый Молодёжный театр Нижнего Тагила.

Драма переходного возраста с танцами в двух действиях «Дальше танцуйте сами» (12+) стала лауреатом в номинации «Лучший спектакль для детей и подростков в драматическом театре».