Тагильские таксисты на этой неделе попадут в сферу особого внимания ГИБДД

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции с 7 по 9 декабря проведут рейдовое мероприятие «Такси», во время которого будут выявлять нарушителей правил дорожного движения. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды городской ГИБДД, рейд направлен в первую очередь на профилактику возникновения аварийных ситуаций, а также на пресечение незаконного бизнеса в сфере услуг такси.

В ходе проверок госавтоинспекторы будут следить не только за нарушениями ПДД со стороны таксистов, но и проверят, есть ли в салонах их автомобилей кресла для перевозки детей, установлены ли опознавательные фонари и действует ли цветографическая схема официальных перевозок.

Все, кто стал свидетелем нарушений ПДД водителями такси, могут сообщить об этом в дежурную часть по телефону 8 (3435) 47-70-01.