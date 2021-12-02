Тагильские студенты привезли награды креативной школы Stroganov Fest в Москве

Студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна побывали на фестивале Stroganov Fest 2021 и заняли там третье место. Событие проходило в третий раз в Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Будущие дизайнеры и мастера народно-художественного промысла работали в команде на хакатоне.

Хакатон — это формат обучения и работы, где участникам даётся задание, которое необходимо выполнить в течение короткого времени, обращаясь к различным специалистам в группе. Здесь очень важна слаженная работа в команде и скорость выполнения задачи. От московской академии Строганова с участниками занимались педагоги кафедры «Дизайн среды» и профиля «Дизайн мультимедиа». В результате работы студенты должны были создать дизайнерский продукт в виде трёхмерного объекта.

«На первом этапе проходила разработка объёмно-пространственного арт-объекта из бумаги и картона. Ведущей темой стало традиционное ремесленное творчество. Наша команда взяла за основу народно-художественные промыслы Среднего Урала», — рассказали в Уральском колледже прикладного искусства и дизайна.

На втором этапе участники должны были создать видеопроекцию своего проекта. Для этого студенты использовали технологию 3D-mapping, которая позволяет создать иллюзию движения статичного объекта. По итогам хакатона 10 студентов из Нижнего Тагила стали лауреатами III степени.