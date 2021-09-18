Тагильские спасатели выручили из беды двухлетнюю девочку

Сотрудники поисково-спасательной службы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила помогли двухлетней девочке, которая попала в неловкую ситуацию. Как сообщается в официальном Instagram службы, ребёнок играл с крышкой от горшка и случайно надел её на голову. Выбраться из своеобразного ярма девочка сама не смогла, не помогли и близкие родственники.

«Родители малыша вызвали спасателей. Они разрезали пластмассовую крышку и освободили перепуганного ребёнка. С девочкой всё хорошо», — уточняют спасатели.