Тагильские спасатели провели мастер-класс для волонтёров

Сегодня, 6 июня, в парке имени А. П. Бондина специалисты поисково-спасательной службы Центра защиты населения Нижнего Тагила провели показательные учения и практическое занятие по отработке навыков спасения утопающих. Посмотреть на действия профессионалов пришли около 30 человек.

Спасатели показали, как правильно бросать спасательный круг и проводить сердечно-лёгочную реанимацию. В этот раз была смоделирована ситуация, основанная на реальных событиях, когда двое мужчин во время драки неожиданно очутились в воде.

Также спасатели рассказали о том, с какими ещё ситуациями они сталкиваются в свой работе, и показали применяемое спецоборудование.

«Людей приходится спасать каждый день, в месяц примерно около ста человек. Раз в неделю на нашем сайте публикуется информация, сколько было выездов и сколько людей было спасено. Одно дело, когда человек тонет, а другое, когда бабушка упала под дверью и ей тоже необходима помощь. Случаи бывают очень разные, практически не повторяются», — поделился с АН «Между строк» спасатель Алексей Кононенко.