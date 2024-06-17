Тагильские спасатели помогли найти заблудившегося в лесу мужчину

15 июня на пульт диспетчера поисково-спасательной службы Центра защиты населения Нижнего Тагила поступил звонок от женщины, которая попросила помощи в поисках её сожителя. Мужчина находился в саду, в какой-то момент решил прогуляться по лесу и заблудился.

«На поиски мужчины незамедлительно выехала дежурная группа спасателей, которые оперативно прибыли в зону поиска. Потерявшийся был найден в течение часа в пяти километрах от коллективного сада “Заря”. Он чувствовал себя удовлетворительно. В ходе осмотра на его теле был обнаружен клещ, спасатели извлекли клеща и отдали его мужчине для дальнейшего обследования в лаборатории», — рассказали подробности в службе спасения.