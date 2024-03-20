Тагильские спасатели помогли медикам скорой помощи в госпитализации тяжелобольной пациентки

Тагильские спасатели оказали помощь дружине медиков скорой помощи в госпитализации тяжелобольной пациентки. Об этом они сообщили в своих соцсетях.

По словам директора Центра защиты населения Сергея Копёркина, такую помощь спасатели оказывают регулярно, поскольку коллектив медиков, работающих на скорой помощи, преимущественно женский.

«Зачастую на скорой работают хрупкие женщины. Часто они не могут спустить к машине тяжело больных пациентов или людей с большим весом. К сожалению, соседи не всегда готовы помочь, поэтому мы помогаем им», — рассказал Сергей Копёркин.

Он отметил, что в период эпидемии коронавируса сотрудники центра не только помогали в транспортировке пациентов, но и доставляли тяжелобольных тагильчан в так называемую «красную зону».