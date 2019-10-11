Тагильские спасатели отправились ликвидировать последствия «крушения» космического корабля

Сотрудники поисково-спасательной службы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила сегодня, 11 октября, отправились на профильные учения «УРАЛСПАС осень 2019». Как сообщается на официальном сайте организаторов, в этот раз легендой учений станет ликвидация последствий падения космического корабля. Действия развернутся с 11 по 13 октября на территории Первоуральского городского округа.

«На активном участке траектории, перед отделением разгонного блока от ракеты-носителя, произошла авария. Ступени ракеты, а также головные обтекатели и соединительные отсеки не отделились от ракеты. В результате большинство фрагментов ракеты сгорели в плотных слоях атмосферы, но часть неотделившихся элементов и разгонного блока, пройдя нижние слои атмосферы, упала на территории Свердловской области. Падение сопровождалось сильным грохотом и свечением», — сообщается в легенде на сайте центра развития «УРАЛСПАС».

В Первоуральск от Нижнего Тагила отправилась команда из 11 спасателей, из которых четверо — новички.