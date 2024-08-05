Тагильские спасатели нашли в лесу пропавшего накануне 73-летнего пенсионера

Накануне, 4 августа, диспетчеру поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в районе горы Белой пропал 73-летний мужчина и сотрудники полиции просят оказать содействие в его поиске.

«Было принято решение начать поиски утром, так как обращение было передано диспетчеру поздно вечером. 5 августа на поисково-спасательные работы выдвинулась поисково-спасательная группа ПСС МБУ “Центр защиты населения”. Прибыв на место, спасатели оценили обстановку и приступили к поиску мужчины. Мужчина был найден спасателями в 7 километрах от места захода в лес», — сообщают спасатели в соцсетях.

В поисково-спасательных работах принимали участие сотрудники полиции и 9-го отряда МЧС России.