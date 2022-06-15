Тагильские спасатели эвакуировали 9 человек из горящей трёхэтажки 

Накануне утром в Нижнем Тагиле в трёхэтажном жилом доме на Курортной, 6 произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 7:27.

Как сообщают специалисты отдела надзорной деятельности, в квартире 38-летней женщины горел холодильник. Хозяйка рассказала, что проснулась от запаха дыма, пошла посмотреть, что случилось, и обнаружила пожар в одной из комнат. Женщина пыталась потушить огонь самостоятельно до приезда спасателей.

Сотрудники пожарно-спасательной службы по лестничным маршам с использованием дыхательных аппаратов вывели из дома пятерых взрослых жильцов и четверых детей. В борьбе с огнём были задействованы четыре единицы спецтехники.

В результате пожара было повреждено домашнее имущество. Площадь возгорания составила 2 кв. м. Предполагаемая причина — аварийный режим работы холодильника. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства устанавливаются.