Тагильские слаломисты забрали шесть медалей на Кубке России

Сборная Свердловской области успешно выступила на Кубке России по гребному слалому, завоевав шесть медалей. В составе сборной проявили себя спортсмены из Нижнего Тагила, сообщает ИА «Все новости».

Соревнования проходили в Окуловке Новгородской области с 9 по 13 сентября. На гребном канале боролись слаломисты из 16 регионов страны. Слаломист из Нижнего Тагила Никита Губенко стал первым среди мужчин в экстремальном спуске на байдарке. Тагильчанин Дмитрий Лабасов завоевал золото в категории байдарок-одиночек, а Дмитрий Храмцов опередил всех соперников в каноэ-одиночке. Ещё три медали спортсмены из Нижнего Тагила взяли в командных гонках. В активе уральцев серебро в категориях байдарка-одиночка, каноэ-одиночка и каноэ-двойка.

«Пандемия, конечно, повлияла на подготовку. Мы остались без бурной воды, все тренировки делали на глади в разных местах с невероятными трудностями. Конечно, весь основной состав тренировался. На Кубке России впервые в своей карьере победителями стали в каноэ Дмитрий Храмцов, а в байдарке Дмитрий Лабасов. Никита Губенко выиграл Кубок и чемпионат в экстремальном слаломе уже третий раз подряд. У нас не было возможности, как у других команд, тренироваться на бурной воде», — рассказала тренер сборной Свердловской области Ольга Гвоздева.

Добавим, что в начале сентября воспитанники Ольги Гвоздевой из Нижнего Тагила проявили себя на чемпионате России по гребному слалому. Никита Губенко взял золотую медаль, Дмитрий Лабасов занял четвёртое место.