Тагильские слаломисты везут с Алтая медали «Кубка сильнейших» 

В Республике Алтай на реке Чуя завершились всероссийские соревнования по гребному слалому «Кубок сильнейших». На него съехались сильнейшие слаломисты России и Казахстана, сообщает федерация гребного слалома России.

Атлеты соревновались в олимпийских категориях классического гребного слалома, экстремальном спуске на байдарках, а также проходили спринтерскую и длинную гонки в классах К-1М, К-1Ж, С-1М, С-1Ж.

Хорошие результат показали спортсмены СШОР «Уралец» из Нижнего Тагила. В гонке каноэ-одиночек чемпионом стал воспитанник тагильской школы Дмитрий Храмцов. Бронзовую медаль завоевал Александр Харламцев. А Никита Губенко стал лидером в соревнованиях на байдарке и занял второе место в экстремальном спуске.