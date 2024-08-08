Тагильские школьники едва не пустили поезд под откос

3 августа в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил от машиниста электропоезда Верхотурье — Екатеринбург поступила информация о том, что кто-то положил шпалу на рельсы в районе Сан-Донато. Для предотвращения аварии машинист предпринял экстренное торможение. Вынужденная стоянка электропоезда составила 1 минуту. Шпалу убрал с путей помощник машиниста.

«В обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники по делам несовершеннолетних Линейного отдела. Они выяснили, что в этот день вблизи железнодорожных путей находились двое подростков. Личности подростков полицейские установили: ими оказались мальчики 2012 и 2013 годов рождения, жители Нижнего Тагила, учащиеся одной из городских школ. В летний период подростки проживают в СНТ “Дружба”, которое находится вблизи перегона станций Сан-Донато — Лая», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую работу с подростками, причастными к совершению противоправных действий, а также с их родителями. Школьники признались, что сделали это из любопытства. Представитель полиции напомнила родителям об ответственности за организацию досуга детей, в том числе в период летних каникул.

В отношении законных представителей несовершеннолетних будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).