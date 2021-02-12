Тагильские шашисты взяли призовые места на Первенстве УрФО

С 5 по 12 февраля в Челябинске проходило Первенство Уральского федерального округа по русским шашкам среди юношей и девушек. Нижний Тагил представляли спортсмены спортивной школы «Стратегия» и сразу трое шашистов заняли несколько призовых мест по разным дисциплинам.

Всего в соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из ХМАО-Югра, Свердловская область, Челябинская область и ЯНАО. Из Нижнего Тагила на состязания отправились 8 шашистов из разных возрастных категорий, при этом сразу три спортсмена заняли призовые места.

Так, в категории до 10 лет соревновалась Яна Зайцева. Юная спортсменка заняла первое место в молниеносной программе, первое место в быстрой программе и третье место в классической программе. Её старшая землячка Алина Рахимова стала второй в быстрой программе и первой в классической программе среди девушек до 18 лет. Тагильчанин Семён Юсев соревновался с юношами до 12 лет и занял третье место в быстрой программе.

«Обычно, на тех соревнованиях, которые проходят в черте города, спортсмены видят в основном только знакомых, из-за этого может пропасть спортивный интерес. А на соревнованиях с выездом царит уже другая атмосфера. Там незнакомые лица, там другая концентрация, другая энергия. Да и в целом любые соревнования дают намного больше, чем месяцы тренировок. Первенство УрФО проходит раз в год, и наши спортсмены зачастую становятся призёрами этих соревнований», — рассказала АН «Между строк» заместитель по спортивной работе МБУ СШ «Стратегия» Наталья Романова

По словам Натальи, в спортивной школе на сегодняшний день занимается около 700 спортсменов, при этом любителей шашек почти половина от всего числа. Тагильчанка также отметила, что шашечный спорт, как в Нижнем Тагиле, так и в других городах страны, набирает большую популярность среди юношей и девушек.