Тагильские ресурсники не будут повышать тарифы ЖКХ до 1 июля

Незапланированного повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг в Нижнем Тагиле не предусмотрено. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службах ресурсоснабжающих организаций.

«Тарифы на водоснабжение и водоотведение для юридических и физических лиц на этот год установлены постановлением РЭК Свердловской области № 213-ПК от 9 декабря 2021 года. До 1 июля тариф на питьевую воду составляет 23,51 рубля за м3 (с НДС), тариф за водоотведение (приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения) — 12,95 рубля за м3(с НДС). С 1 июля тариф на питьевую воду — 24,44 рубля за м3 (с НДС), за водоотведение — 13,08 рубля за м3 (с НДС). Полный перечень тарифов для юридических и физических лиц на этот год опубликован на нашем сайте, а также на сайте РЭК», — пояснили в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

В пресс-службе АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания» также отметили, что о внеплановом изменении тарифов до 1 июля речь не идёт.

«Тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей подлежат полностью государственному регулированию и изменяются в рамках предельных уровней тарифов, устанавливаемых ФАС России в соответствии с ежегодно утверждаемыми параметрами прогноза социально-экономического развития страны. Тарифы устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям. Таким образом, изменения тарифов стоит ожидать с 1 июля 2022 года», — говорят в ресурсоснабжающей организации.

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, тарифы на ЖКУ в 2022 году изменятся один раз. Размер изменений для каждого региона правительство РФ утвердило ещё в конце 2021 года: индексация составит от 2,9% до 6,5%. Эти цифры пересматриваться не будут.