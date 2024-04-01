Тагильские ракетчики провели противодиверсионные учения

В минувшие выходные военнослужащие тагильского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели тактические учения по уничтожению диверсантов. Согласно легенде учений, условный противник заминировал маршруты боевого патрулирования ракетчиков. Для обнаружения диверсионной группы военные применили беспилотные летательные аппараты, обнаружили её, а затем оперативно ликвидировали.

Как пишет ряд федеральных СМИ, подобные учения в ракетных войсках в последнее время проводятся регулярно, что позволяет значительно повысить боевую готовность и эффективность военных подразделений.