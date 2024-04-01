Общество

Тагильские ракетчики провели противодиверсионные учения

01.04.2024 10:47
Тагильские ракетчики провели противодиверсионные учения

В минувшие выходные военнослужащие тагильского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) провели тактические учения по уничтожению диверсантов. Согласно легенде учений, условный противник заминировал маршруты боевого патрулирования ракетчиков. Для обнаружения диверсионной группы военные применили беспилотные летательные аппараты, обнаружили её, а затем оперативно ликвидировали.

Как пишет ряд федеральных СМИ, подобные учения в ракетных войсках в последнее время проводятся регулярно, что позволяет значительно повысить боевую готовность и эффективность военных подразделений.

 

Фото и видео: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Copyright
Telegram mstrok.ru