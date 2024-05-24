Тагильские предприниматели на бизнес-завтраке встретились с представителями крупных компаний и обсудили возможности сотрудничества

В Нижнем Тагиле в центре «Мой Бизнес» прошёл бизнес-завтрак «Диалог бизнеса и власти», посвящённый Дню российского предпринимательства. Такой деловой завтрак проходит в Нижнем Тагиле уже не первый раз. В этом году здесь говорили о том, как малому бизнесу стать поставщиком крупных компаний.

Мероприятие состоялось при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), Министерства инвестиций и развития региона и нижнетагильского центра «Мой бизнес».

«Мы проводим встречу с предпринимателями в таком формате уже не первый раз. Это очень удобно и даёт возможность предпринимателям обсудить актуальные проблемы с представителями власти и институтов поддержки в неформальной обстановке, поднять интересующие их вопросы и получить ответы», — рассказала журналисту АН «Между строк» начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства администрации Нижнего Тагила Людмила Абдулкадырова.

Перед началом мероприятия замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, замдиректора СОФПП Сергей Кисеев и Людмила Абдулкадырова вручили предпринимателям почётные грамоты.

«Для нас очевидно, что сегодня бизнес в регионе динамично развивается. За последний год количество малых и средних предприятий выросло более чем на 7 тысяч. В этом году активно развивается сектор самозанятых. Почти 300 тысяч самозанятых граждан сегодня работают в экономике региона. Предприниматели и самозанятые — это люди, которые делают удобной жизнь каждого из нас. Хочется сказать им спасибо и поздравить с профессиональным праздником», — сказал Евгений Тиханов.

Вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов отметил, что ранее запрос на кооперацию с крупными компаниями поступал в основном от малого и среднего бизнеса. Но после 2022 года ситуация изменилась и появился запрос у крупных компаний на поиск поставщиков из сферы МСП. Тогда и стали практиковать подобные встречи, в ходе которых можно установить новые контакты.

В этот раз перед тагильскими предпринимателями выступили представители «ВСМПО-АВИСМА», ЕВРАЗа, «НПО Центротех», они рассказали о деятельности предприятий, о том, на какие товары и услуги есть сегодня запрос и как можно начать сотрудничество.

По словам директора по снабжению «ВСМПО-АВИСМА» Андрея Леонова, сейчас компания расширяет свою товарную линейку и ищет российских производителей для совместной кооперации. Кроме того, предприятие ищет подрядчиков на общестроительные работы (вентиляция, кровля, ремонт зданий и сооружений).

Замдиректора по снабжению «ЕВРАЗ НТМК» Дмитрий Волков объяснил, как стать партнёром компании. Для этого необходимо зарегистрироваться на внутренней торговой площадке, отметить для себя те товарно-материальные группы, которые вы можете предоставить в качестве поставщика. После этого на электронную почту вам будут приходить уведомления о проведении открытых торговых процедур. Второй вариант — сотрудничать через электронную площадку ЕВРАЗ Supply, которая ищет подрядчиков на определённые работы. Третий — факультативная площадка B2b-center. Там компания также ведёт поиск новых партнёров по разным направлениям.

Предприятие ООО «НПО Центротех» входит в состав топливной компании Росатома «ТВЭЛ» и специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Замдиректора компании Евгений Завражнов отметил, что они также заинтересованы в поставщиках из сферы МСП. Одним из важных условий сотрудничества с малым бизнесом для предприятия является наличия у поставщика официального сайта с постоянной оптимизацией.

Руководитель отдела продаж инвестиционной платформы «ВДЕЛО» Эмма Мулланурова рассказала про возможности сервиса по привлечению финансирования для бизнеса под исполнение контрактов. В частности, речь шла о коллективных инвестициях на конкретные проекты (когда привлекаются деньги нескольких инвесторов) и инвестпроектах без фиксированной ставки.

В течение всего мероприятия гости принимали участие в викторине, посвящённой истории предпринимательства на Урале.

После выступления спикеров и розыгрыша призов прошла вторая часть бизнес-завтрака, на ней все желающие сыграли в игру «Монополия».

«У нас в городе есть самые разнообразные меры поддержки бизнеса, начиная от консультаций для тех, кто желает открыть свой бизнес, до финансовых инструментов поддержки. Это микрозаймы СОФПП и поручительства для тех, кто привлекает банковское кредитование. Формат бизнес-завтрака очень полезен для предпринимателей. В неформальной обстановке бизнесмены могут обсудить волнующие их вопросы, найти необходимые для себя контакты и обменяться опытом», — рассказал АН «Между строк» директор нижнетагильского центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.