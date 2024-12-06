Тагильские пожарные спасли кота из горящей квартиры

Днём 5 декабря в 12:03 спасателям поступил сигнал о пожаре — загорелась квартира на десятом этаже дома №5 на улице Булата Окуджавы.

На место выехали шесть единиц спецтехники и 15 сотрудников МЧС. Прибывшие пожарные немедленно приступили к разведке, чтобы убедиться, что внутри никого нет. К счастью, пострадавших обнаружено не было, после чего был подан ствол для тушения огня.

Квартира была сильно задымлена, пламя охватило личные вещи и мебель, а общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь удалось потушить за 20 минут.

Ещё до приезда спасателей девять жильцов, среди которых четверо детей, смогли самостоятельно покинуть здание по лестницам. Благодаря оперативным действиям пожарных огонь не распространился дальше, и никто из людей не получил травм.



Однако пострадал один из домашних питомцев — пожарные успели спасти кота из задымлённой квартиры и вынести его в безопасное место. Животное привели в чувство с помощью кислородной маски, теперь его жизнь вне опасности.

Причины произошедшего устанавливаются.