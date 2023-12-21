Тагильские полицейские устанавливают личность подозреваемого в краже сотового телефона

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который в июле 2022 года украл сотовый телефон из квартиры жителя села Николо-Павловское. По имеющейся информации, злоумышленник представился Александром и познакомился с местным жителем около магазина. Мужчина привёл к себе домой нового приятеля, где они вместе распивали спиртные напитки. Подозреваемый остался ночевать, а утром исчез вместе с мобильным телефоном хозяина квартиры.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в торговой точке, на которых запечатлен подозреваемый. С июля 2022 года до настоящего времени личность подозреваемого так и не установлена. В связи с чем оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Просьба ко всем, кто знает этого мужчину, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-63-92.