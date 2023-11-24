Тагильские полицейские устанавливают личность подозреваемого в краже денег с банковской карты

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, который 19 ноября 2023 года похитил денежные средства с чужой банковской карты. Злоумышленник оплачивал покупки в продуктовых точках на территории ГГМ, тем самым причинив ущерб на сумму 5280 рублей. В отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счёта).

В случае имеющейся у граждан информации, способствующей раскрытию данного преступления, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8 (3435) 97-65-02 или 02/102.