Тагильские полицейские провели рейд для стабилизации оперативной обстановки на Вагонке

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции провели профилактический рейд для стабилизации оперативной обстановки в Дзержинском районе. На Вагонке работали 26 мобильных постов, которые проверяли граждан, находящихся под административным надзором, подростков, состоящих на учёте в инспекции ПДН, водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Всего во время рейда было составлено около 100 административных протоколов, большая часть из которых — за нарушения ПДД. Также к административной ответственности привлечены трое граждан по статье 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей), состоящих на учёте. Десять протоколов составлены за распитие алкоголя в общественных местах. Восемь родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, шесть граждан — за уклонение от исполнения административного наказания.

Кроме того, во время рейда сотрудники полиции объясняли гражданам, как не попасться на уловки телефонных мошенников.