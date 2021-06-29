Тагильские подносы покажут на международной выставке «Иннопром»

Работы мастеров художественных промыслов из Нижнего Тагила будут представлены на международной выставке «Иннопром». Событие пройдёт в Екатеринбурге с 5 по 8 июля.

На брендированном стенде «Мастера Урала» будут представлены знаменитые тагильские подносы, камнерезные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, фарфоровые и глиняные изделия, сувениры, кабинетная миниатюра из серебра и латуни, выполненная в технике художественного литья. Здесь свои работы покажут мастера из разных городов Свердловской области. Нижний Тагил представят компании «Тагильский поднос», «Сувениры из Нижнего Тагила», ИП Васильев (камнерезные и ювелирные изделия), мастер-керамист Елена Прошко, мастер лаковой росписи Светлана Парышева.

Стенд будет работать каждый день в галерее входной группы в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В этом году «Иннопром» пройдёт в 11-й раз. Тема выставки — «Гибкое производство». Страной-партнёром стала Италия. Все участники международного мероприятия должны будут предоставить результаты ПЦР-теста.

«Иннопром» — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Около 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.