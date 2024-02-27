Тагильские мастера народных промыслов представят свои изделия на крупнейшей в России выставке-ярмарке 

Предприятие «Тагильский поднос» представит свои изделия в составе стенда Свердловской области на крупнейшей в России выставке-ярмарке народных художественных промыслов (НХП) и ремёсел «Ладья. Весенняя фантазия — 2024», которая пройдёт с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре». Всего в выставке примут участие 12 предпринимателей и самозанятых мастеров из нашего региона.

Кроме знаменитого тагильского бренда, на стенде будут представлены «Таволожская керамика», студия игрушки «Мишутка», «Егоршинская лоза» и другие предприятия НХП из Екатеринбурга, Алапаевского, Невьянского и Сысертского городских округов. Традиционно в экспозиции покажут характерные для Урала народные промыслы: кузнечное дело, камнерезное и ювелирное искусство, лаковую роспись по металлу, изделия из бересты, лозы и дерева.

Участие в выставке мастеров и предприятий НХП региона организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») при содействии правительства региона. В СОФПП отмечают, что поддержка НХП — одна из задач нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«В 2022 году решением губернатора были расширены инструменты поддержки мастеров народных художественных промыслов. Они могут получать помощь в продвижении своей продукции на выставочно-ярмарочных и конгрессных федеральных и региональных мероприятиях», — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Всего в «Ладье» примут участие более 700 организаций и мастеров НХП из 57 регионов России. Стенд Свердловской области по традиции будет выполнен в виде улицы мастеров, декорированной мотивами уральской лаковой росписи.