Тагильские мастера народных художественных промыслов примут участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ»

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный Центр «Мой бизнес», представит на «ИННОПРОМЕ» изделия народных художественных промыслов лучших мастеров и предприятий региона в виде объединенного стенда — экспозиции.

Народные художественные промыслы — одна из ключевых отраслей креативного предпринимательства, потенциал которой ещё не до конца раскрыт. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства является ключевой организацией в развитии креативных индустрий в регионе, сообщает пресс-служба СОФПП.

До 31 мая 2025 года принимались заявки от художников и предприятий Свердловской области, желающих представить свои работы на выставке.

В результате конкурсного отбора и оценки экспертов Свердловского областного художественно-экспертного совета по НХП, который был создан при Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, были выбраны работы 12 мастеров и предприятий Свердловской области. Участие в выставке для них бесплатное и соответствует задачам национального проекта «Эффективная конкурентная экономика».

«Данную меру поддержки — содействие в участии на международной выставке «ИННОПРОМ» — получили только лучшие мастера, предприятия, чья продукция отнесена Советом к изделиям народных художественных промыслов. Стенд мастеров НХП на выставке — ежегодная традиция, и продукция наших уральских промыслов пользуется высоким спросом: так, в 2024 году на стенде было продано около 300 единиц изделий мастеров и предприятий НХП», — отметил заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.

На стенде НХП будут представлены работы предприятий и мастеров из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новоуральска, Сысерти и Невьянска. Среди них как постоянные участники, так и те, кто впервые принимает участие в мероприятии. На выставке можно будет увидеть множество работ, созданных талантливыми мастерами. Они вкладывают в свои творения частичку своей души и продолжают традиции ремесел Свердловской области.

Эти изделия — расписанные вручную тагильские подносы, деревянные игрушки от мастерской «Мишутка», таволожская керамика и другие — уникальны и неповторимы. Они созданы вручную и не имеют аналогов в мире. Следует подчеркнуть, что многие экспоненты будущей выставки также удостоены почётного звания «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области».

«Народные художественные промыслы сегодня — не просто дань традициям, но и творческие инновационные решения. Это важный пласт культуры и экономики Среднего Урала. Мы развиваем различные проекты для поддержки креативных индустрий, в том числе и НХП: пространства креативных кластеров, магазинов крафтовых товаров в “Домне”. Мастера народных художественных промыслов имеют возможность при поддержке фонда участвовать в этой выставке “ИННОПРОМ”, а также в крупнейшей Всероссийской отраслевой выставке “Ладья. Зимняя сказка-2025”, ярмарках и других событиях», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» пройдёт в Екатеринбурге в 15-й раз с 7 по 10 июля. Тема выставки — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнёром выступит Королевство Саудовская Аравия.