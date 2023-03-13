Тагильские летающие лыжники завоевали золото и серебро на «Кубке медной горы»

В Нижнем Тагиле на горе Долгой завершились международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина с участием спортсменов из Белоруссии и Казахстана «Кубок медной горы». 22-летняя воспитанница СШОР «Аист» Кристина Прокопьева завоевала золото, а 20-летний Михаил Пуртов стал серебряным призёром соревнований, сообщает «Тагильский рабочий».

На большом трамплине 22-летняя Кристина Прокопьева на полтора балла опередила призёра Олимпийских игр в Сочи Ирму Махиню. А 20-летний Михаил Пуртов совершил два прыжка — на 125,5 и 126 метров, уступив медалисту Олимпийских игр, лидеру сборной России Евгению Климову из Москвы, который улетел на 131 и 137 метров. 19-летний Илья Маньков замкнул шестерку сильнейших. Первый прыжок — 115 метров, второй получился намного лучше — 126,5 метра. Одна из самых юных участниц, 17-летняя тагильчанка Ксения Пискунова, показала 13-й результат.