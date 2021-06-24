Тагильские коммунисты определились с кандидатом в Госдуму

Михаил Бояркин стал кандидатом от КПРФ на выборах в Госдуму в Нижнетагильском округе № 171. Об этом лидер тагильских коммунистов сообщил в своих соцсетях. Такое решение было принято на XVIII съезде КПРФ, который прошёл сегодня в Москве.

На данный момент Михаил Бояркин работает начальником аммиачно-компрессорного участка ООО «Тагильское пиво». С мая 2018 года является первым секретарём Нижнетагильского отделения КПРФ. Неоднократно участвовал в выборах депутатов различных уровней. На прошлогодних довыборах в НТГД Михаил занял третье место, набрав 13,6% (281 голос).