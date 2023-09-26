Тагильские депутаты рассказали, куда потратили «свои» миллионы

Каждый год администрация Нижнего Тагила закладывает в бюджет города определённую сумму для исполнения наказов избирателей, которые обращаются за помощью к депутатам гордумы. На эти цели для каждого депутата предусмотрено около 1 млн рублей. В текущем созыве работают 25 народных избранников, и каждому были выделены средства на 2023 год. Самой популярной статьёй расходов оказался ремонт детских садов.

На заседании комиссии по местному самоуправлению депутат Ирина Пудовкина отметила, что большую часть средств коллеги направили на замену оконных блоков в дошкольных учреждениях. По словам спикера думы Вадима Раудштейна, участие депутатов позволит решить вопрос по окнам в детских садах в течение двух лет.

«Если за два года депутаты полностью отдадут эти деньги, то вопрос по окнам будет закрыт. Это примерно 35 млн рублей», — отметил он.

В начале этого года на профильной думской комиссии по социальной политике после отчёта о материально-технической базе и состоянии объектов дошкольного и школьного образования в Нижнем Тагиле у депутатов возникли вопросы о том, куда направить средства «депутатского миллиона» и можно ли проиндексировать эту сумму. В итоге почти все парламентарии направили деньги на объекты дошкольного и школьного образования.

Замену оконных блоков, новую мебель и прочие строительные материалы на средства от депутатов получили объединения детских садов «Гармония», «Радость», «Маячок», «Солнышко» и «Солнечный круг». В некоторых детских садах заасфальтировали территорию.

Также «депутатские миллионы» были потрачены на печатные издания. На настольную игру «Парные картинки» в рамках проекта «Сказы дедушки Музея» для музея-заповедника «Горнозаводской Урал» выделили 80 тысяч рублей, на издание сборника стихов и песен Городского дворца молодёжи направили 50 тысяч рублей. Была приобретена балалайка за 23 тысячи рублей для детской музыкальной школы № 3 имени Привалова.

Пять фотоаппаратов стоимостью от 50 до 100 тысяч рублей депутаты закупили для МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс». Помимо прочего, технику приобрели для главы Висимо-Уткинска — ноутбук за 40 тысяч рублей.

На текущий момент исполнение программы «Депутатский миллион» составляет 82,1%. По словам начальника финансового управления Марины Кудрявцевой, оставшиеся средства будут освоены до конца года.

Отметим, что в 2018 году мэрия Нижнего Тагила отказалась предусматривать в проекте бюджета затраты на «Депутатский миллион».