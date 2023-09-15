Тагильские чиновники распределили деньги, оставшиеся от социальных выплат молодым семьям, сумма остатка составила 436 тысяч рублей. Об этом рассказала заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Юлия Ковина на профильной комиссии городской думы.

«436 тысяч рублей, которые были направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям, остались не востребованы, и мы их распределили. Они остались, поскольку для каждой семьи размер социальной выплаты рассчитывается отдельно. Так, на семью из четырёх человек выплата составляет более 1 млн рублей, и в таком случае нужно только добавлять деньги, а их у нас нет. Так происходит из-за того, что меняется стоимость квадратного метра жилья или увеличивается состав семьи: например, рождается ребёнок. Поэтому могут оставаться невостребованные средства», — объяснила Юлия Ковина.

По её словам, оставшиеся деньги были направлены на специальную оценку условий труда и проект Госпожнадзора в детском лагере «Золотой луг», на создание новых сайтов для всех спортивных учреждений города.

Отметим, что на 2023 год в список желающих получить социальную выплату попали 322 молодые семьи. Из них 10 семьям, 7 из которых многодетные, в начале февраля вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Направленная из бюджетов трёх уровней на социальную выплату для тагильских семей в 2023 году сумма составляет около 18 млн рублей, федеральный бюджет выделил 752 тысячи рублей, областной — 2,3 млн рублей, городской — 14,5 млн рублей. Последние годы финансирование программы поддержки молодых семей продолжает сокращаться. Также на заседании профильной комиссии постоянно отмечают, что стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Тагиле растёт.

Размер субсидии на семью из 5 человек составил 2 млн 42 тысячи рублей, на 4 человек — 1 млн 633 тысячи рублей, семья из 3 человек получила 1 млн 225 тысяч рублей.

Молодыми семьями официально считаются пары до 35 лет. После наступления этого возраста семья перестаёт считаться молодой и может претендовать только на выплату по региональной программе, которая значительно меньше федеральной. Однако многие семьи, находясь в очереди, преодолели 35-летний возраст и потеряли шанс на получение субсидии на покупку жилья. В прошлом году на 56 нуждающихся семей всего было выделено около 5 млн рублей. Получить сертификаты на улучшение жилищных условий смогли лишь 8 семей.

Отметим, что в Нижнем Тагиле действует ещё одна подобная программа по предоставлению региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий. В ней возрастные критерии не учитываются. Эта подпрограмма реализуется в городе с 2016 года.