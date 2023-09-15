Общество

Тагильские чиновники распределили деньги, оставшиеся от социальных выплат молодым семьям

15.09.2023 16:54
Тагильские чиновники распределили деньги, оставшиеся от социальных выплат молодым семьям

Тагильские чиновники распределили деньги, оставшиеся от социальных выплат молодым семьям, сумма остатка составила 436 тысяч рублей. Об этом рассказала заместитель начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Юлия Ковина на профильной комиссии городской думы.

«436 тысяч рублей, которые были направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям, остались не востребованы, и мы их распределили. Они остались, поскольку для каждой семьи размер социальной выплаты рассчитывается отдельно. Так, на семью из четырёх человек выплата составляет более 1 млн рублей, и в таком случае нужно только добавлять деньги, а их у нас нет. Так происходит из-за того, что меняется стоимость квадратного метра жилья или увеличивается состав семьи: например, рождается ребёнок. Поэтому могут оставаться невостребованные средства», — объяснила Юлия Ковина.

По её словам, оставшиеся деньги были направлены на специальную оценку условий труда и проект Госпожнадзора в детском лагере «Золотой луг», на создание новых сайтов для всех спортивных учреждений города.

Отметим, что на 2023 год в список желающих получить социальную выплату попали 322 молодые семьи. Из них 10 семьям, 7 из которых многодетные, в начале февраля вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Направленная из бюджетов трёх уровней на социальную выплату для тагильских семей в 2023 году сумма составляет около 18 млн рублей, федеральный бюджет выделил 752 тысячи рублей, областной — 2,3 млн рублей, городской — 14,5 млн рублей. Последние годы финансирование программы поддержки молодых семей продолжает сокращаться. Также на заседании профильной комиссии постоянно отмечают, что стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Тагиле растёт.

Размер субсидии на семью из 5 человек составил 2 млн 42 тысячи рублей, на 4 человек — 1 млн 633 тысячи рублей, семья из 3 человек получила 1 млн 225 тысяч рублей.

Молодыми семьями официально считаются пары до 35 лет. После наступления этого возраста семья перестаёт считаться молодой и может претендовать только на выплату по региональной программе, которая значительно меньше федеральной. Однако многие семьи, находясь в очереди, преодолели 35-летний возраст и потеряли шанс на получение субсидии на покупку жилья. В прошлом году на 56 нуждающихся семей всего было выделено около 5 млн рублей. Получить сертификаты на улучшение жилищных условий смогли лишь 8 семей.

Отметим, что в Нижнем Тагиле действует ещё одна подобная программа по предоставлению региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий. В ней возрастные критерии не учитываются. Эта подпрограмма реализуется в городе с 2016 года. 

Фото: unsplash.com / Tierra Mallorca
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