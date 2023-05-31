Тагильские чиновники и депутаты поспорили, хватает ли городу квот на отдых детей в местных лагерях

Этим летом в тагильских оздоровительных загородных и дневных школьных лагерях отдохнут 11 934 школьника. О предстоящей оздоровительной кампании на заседании городской думы рассказал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров. Депутаты в свою очередь усомнились в том, что всем юным тагильчанам хватает путёвок, а также задали чиновнику вопрос о приватизации земли, на которой находятся некоторые из лагерей.

Всего во время оздоровительной кампании будут открыты 12 здравниц, 8 из которых являются подведомственными управлению образования Нижнего Тагила. В них отдохнут 6838 детей. В прошлом году в бюджетных лагерях за лето было оздоровлено 5246 детей при продолжительности смены 21 день, а в комплексе ЕВРАЗ НТМК отдохнуло 1044 ребёнка, при том что заезд там длился две недели. В этом году, как и планировали в мэрии, было увеличено количество смен, но их продолжительность сократилась.

«Из года в год количество детей, которые не отдохнули, растёт, в этом году это 3 тысячи детей. К сожалению, с годами цифра не меняется. Хотелось бы услышать, какие планы, как мы можем ещё увеличить количество отдыхающих детей», — задал вопрос депутат городской думы Сергей Бурлай.

Заместитель главы города Валерий Суров не согласился с народным избранником и заявил, что число оздоровленных детей с каждым годом увеличивается. По его словам, сейчас эта потребность закрыта примерно на 65%.

«Число оздоровленных с каждым годом растёт. Даже если мы восстановим пустующие корпуса в “Северянке” и “Звонких голосах”, то охват всё равно будет не очень большой. Ежегодно меняются нормативные документы. Если раньше мы могли размещать в комнате по шесть детей, то сейчас норматив — два человека, и мы именно поэтому увеличили количество смен. Но, конечно, в планах нужно строить новые корпуса. Сделать это можно, когда мы оформим землю в лагерях, где она ещё является государственной», — сказал замглавы по соцполитике.

Ещё один вопрос задал депутат Дмитрий Костенников. Его интересовала земля, которая находится не в собственности города, но на ней стоят несколько лагерей. Несмотря на запрет проводить дезинфекционные работы на ней, она обрабатывается от клещей, грызунов и в целом на территориях идёт полная подготовка к детскому отдыху, но после этого бюджетные средства тратятся на штрафы.

«В течение пяти лет мы занимаемся тем, что узакониваем территорию наших оздоровительных лагерей. Сегодня четыре из них находятся на территории федеральных лесов. На момент передачи объектов документации не было, поэтому сейчас этот вопрос придётся решать только в судебном порядке. Мы чистим территорию в том числе и за забором, так как у нас есть нормативный документ Роспотребнадзора, по которому мы не можем этого не сделать, в противном случае дети не заедут в лагерь. Но также есть запрет очищать территорию федеральных лесов, и мы в этой ситуации оказываемся заложниками. Для того чтобы нам это исправить, нужно изменить генеральный план Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, так как территориально лагеря находятся на их территории. Сейчас переговоры с ГГО уже идут», — пояснил Валерий Суров.

Лагеря дневного пребывания откроются в 55 школах Нижнего Тагила и 13 учреждениях физической культуры и спорта. Посещать их будут 4556 детей. Продолжительность работы такого лагеря — 18 дней. В первую очередь, по словам Валерия Сурова, туда направили незащищённые категории граждан и детей, чьи родители были призваны на военную службу. Помимо этого, 387 детей из Нижнего Тагила отдохнут в Анапе. На первую смену ребята выезжают 1 июня, все группы уже сформированы.

На летнюю кампанию в 2023 году из бюджета выделен 251 млн рублей, 30% из них — доля Нижнего Тагила, 70% — областные вложения. Часть средств в размере 53,5 млн рублей была направлена на ремонт корпусов загородных лагерей и обеспечение безопасности.

«Основные виды ремонтных работ — это наружное освещение и кровля помещений, а также ремонт столовых. Траты на организацию охраны, видеонаблюдение и периметральное ограждение. На территориях лагерей и за ними была проведена акарицидная обработка и дератизация, а также дезинфекция и скос травы. По медицинскому сопровождению ранее были проблемы, но сейчас уже третий год подряд медработниками мы укомплектованы полностью. Недостатка в других сотрудниках, вожатых, воспитателях также нет», — сообщил Валерий Суров.