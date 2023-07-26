Тагильские байдарочники Павел Беляев и Данил Куценко стали призёрами первенства России по гребному слалому среди юниоров до 19 лет, сообщили в Свердловской областной федерации гребного слалома.

Соревнования проходят с 24 по 28 июля на реке Чуя, порог Буревестник, в Республике Алтай. Сборную команду Свердловской области на турнире представляют 11 спортсменов.

Павел Беляев стал серебряным призёром, а Данил Куценко завоевал бронзу. Ещё двое спортсменов Свердловской области попали в шестёрку сильнейших: Анатолий Чурин — четвёртый, Андрей Медведев — шестой.

Тренер сборной Свердловской области по гребному слалому Ольга Гвоздева отметила, что трасса и вода были очень сложные, но, несмотря на это, ребята показали хороший результат.

26 июля участников первенства России ждёт командная гонка во всех категориях и квалификация в каяке экстрим.