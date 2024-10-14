Тагильские автолюбители жалуются на неудовлетворительное состояние дорожного полотна на улице Карла Либкнехта

Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин просит Госавтоинспекцию Свердловской области обратить внимание на плачевное состояние проезжей части на улице Карла Либкнехта. Особенно водители жалуются на участок от дома № 2 до дома № 10, где до сих пор сохранилась брусчатка.

«На улице Карла Либкнехта в Нижнем Тагиле присутствуют многочисленные ямы, просадки дорожного полотна и пучины. Проезжая часть не соответствует требованиям ГОСТ 50597-2017 и представляет опасность для участников дорожного движения. Прошу провести проверку изложенных фактов и обязать собственника автодороги привести её в нормативное состояние в срок до 30 июня 2025 года», — говорится в жалобе.

Отметим, что часть Карла Либкнехта от улицы Победы до улицы Жуковского была отремонтирована в рамках проекта БКАД в 2020 году. В 2021–2023 годах планировалось отремонтировать оставшуюся часть от улицы Победы до улицы Красной, но в итоговую смету этот участок не вошёл.