Тагильские автолюбители недовольны режимом работы нового светофора на Кулибина — Фестивальной. Мэрия дала разъяснения

Тагильские автолюбители не оценили новый светофор, который заработал накануне на круговом перекрёстке улиц Фестивальной и Кулибина. Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил», теперь в часы пик здесь образуются огромные пробки со всех направлений.

«Ситуация просто катастрофическая, — говорит тагильчанка Марина. — Пробка по вечерам растягивается. Правил дорожного движения в это время не существует! Многие лезут без очереди».

Как заявили АН «Между строк» в мэрии Нижнего Тагила со ссылкой на МБУ «Сигнал-3», вопрос по установке светофорного объекта возник в связи с предстоящим закрытием моста на Тагилстрой. Предполагается, что основной поток транспорта на НТМК пойдёт через перекрёсток Кулибина и Фестивальной. Чтобы уменьшить риски ДТП и упорядочить движение транспорта, управлением горхозяйства мэрии было принято решение о монтаже светофорного объекта. При этом мониторинг дорожной ситуации и настройка​ работы светофора продолжается.

Специалисты организации уточнили, что установленные сейчас на перекрёстке Кулибина — Фестивальная​ знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам»​ действуют на весь перекрёсток, в отличие от знаков 4.1.4 «Движение прямо и направо», действующих на ближайшее пересечение проезжих частей.​