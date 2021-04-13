Автоновости

Тагильские автолюбители недовольны режимом работы нового светофора на Кулибина — Фестивальной. Мэрия дала разъяснения

13.04.2021 18:11
Тагильские автолюбители недовольны режимом работы нового светофора на Кулибина — Фестивальной. Мэрия дала разъяснения

Тагильские автолюбители не оценили новый светофор, который заработал накануне на круговом перекрёстке улиц Фестивальной и Кулибина. Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил», теперь в часы пик здесь образуются огромные пробки со всех направлений.  

«Ситуация просто катастрофическая, — говорит тагильчанка Марина. — Пробка по вечерам растягивается. Правил дорожного движения в это время не существует! Многие лезут без очереди».

Как заявили АН «Между строк» в мэрии Нижнего Тагила со ссылкой на МБУ «Сигнал-3», вопрос по установке светофорного объекта возник в связи с предстоящим закрытием моста на Тагилстрой. Предполагается, что основной поток транспорта на НТМК пойдёт через перекрёсток Кулибина и Фестивальной. Чтобы уменьшить риски ДТП и упорядочить движение транспорта, управлением горхозяйства мэрии было принято решение о монтаже светофорного объекта. При этом мониторинг дорожной ситуации и настройка​ работы светофора продолжается.

Специалисты организации уточнили, что установленные сейчас на перекрёстке Кулибина — Фестивальная​ знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам»​ действуют на весь перекрёсток, в отличие от знаков 4.1.4 «Движение прямо и направо», действующих на ближайшее пересечение проезжих частей.​ 

 «На знаках 5.15.1​ изображения и расположение стрелок должны соответствовать реальной планировке пересечения и схеме организации движения. Чтобы повернуть налево, сначала​ нужно ехать по радиусу правее, а потом налево. По вопросу​ ​заезда на перекрёсток с левой полосы прямо и направо, а с правой только направо:​ конкретно по улице Фестивальной при​ движении​ со стороны улицы Индустриальной​ при наличии сейчас светофора с дополнительной секцией стрелка направо нецелесообразна, так как стрелка горит дольше и не всегда совместно с​ основным​ сигналом.​ По Фестивальной при движении​ со стороны Республиканской поворот направо с двух полос тоже пока нецелесообразен, так как основной поток идёт прямо», — поясняют в МБУ «Сигнал-3».

Видео: «Инцидент Нижний Тагил»
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