Тагильская спортсменка завоевала два «серебра» на кубке по прыжкам на лыжах с трамплина «Тагильская сталь»

В минувшие выходные на трамплинном комплексе «Аист» горы Долгая прошёл Международный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью «Тагильская сталь», в котором приняли участие более ста лучших атлетов из 17 регионов России, Беларуси и Казахстана.

Всего свердловские спортсмены завоевали 5 медалей. Кристина Прокопьева из Нижнего Тагила заработала две серебряные медали на трамплинах К-90 и К-120, что обеспечило ей второе место в общем зачёте.

«Трамплинный комплекс “Аист” в Нижнем Тагиле в очередной раз показал себя надёжной площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня, а спортсмены Свердловской области доказали, что являются одними из лучших в стране. Наша Кристина Прокопьева оказалась в одном балле от первого места, а Самир Мастиев продемонстрировал борьбу до самого конца. Мы остаёмся конкурентоспособными и в прыжках на лыжах с трамплина, и в лыжном двоеборье», — отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Екатеринбуржец Самир Мастиев также показал отличные результаты, завоевав две бронзовые медали в лыжном двоеборье — в гонке на 10 километров и в прыжках на трамплинах К-90 и К-120, он занял третью позицию в общем зачёте. Кроме этого, сборная Свердловской области получила бронзовую медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина К-90.

Также Кристина стала обладательницей специального приза от Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России «За самый техничный прыжок», учитывавшего сумму баллов за технику за два дня соревнований.