Тагильская полиция разыскивает подозреваемых, укравших чужую банковскую карту

В Нижнем Тагиле отдел полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводит проверку по заявлению 45-летнего жителя ГГМ. Мужчина рассказал, что потерял банковскую карту при неизвестных обстоятельствах. Потерпевший узнал о пропаже, когда ему на мобильный телефон стали приходить СМС-уведомления о списании денежных средств в разных сетевых магазинах на общую сумму около 3 тысяч рублей.

Силовики проверили камеры видеонаблюдения в магазинах, где совершались покупки, и вычислили мужчину и женщину, оплачивающих товары чужой банковской картой.

Просьба ко всем, кто узнал этих людей, передать информацию в дежурную часть отдела полиции № 20 по телефону 8 (3435) 97-65-02.

Также в полиции напоминают, что использование чужой банковсковской карты для оплаты товаров является преступлением, квалифицируется УК РФ по п. «г» ч. 3 ст. 158 (тайное хищение денежных средств с банковского счёта или электронных денежных средств) и предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.