Тагильская мэрия ищет подрядчика для организации патриотического молодёжного форума «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» за 450 тысяч рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который займётся организацией молодёжного форума в детском оздоровительном комплексе «Звёздный». Молодёжный форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» пройдёт 4 и 5 мая на берегу Ленёвского водохранилища. Подрядчика администрация города планирует определить до 10 апреля. В задачи организатора будет входить фото- и видеосъёмка, перевозка участников, изготовление дипломов и питание. Стоимость организации мероприятия оценивается в 450 тысяч рублей.

Планируемое число участников — 165 человек от 18 до 35 лет. Подрядчик должен будет привезти и отвезти гостей, выделив для этого не менее четырёх пассажирских автобусов. Ответственностью организатора являются услуги охраны, на форуме должны будут дежурить два охранника.

В мероприятие включено четырёхразовое питание: трижды 4 мая и один раз 5 мая. В меню обеда, помимо супа и горячего второго, должны входить свежие овощи и кондитерские изделия. На ужин участникам форума подадут запеканку, курицу и картофель, на завтрак — кашу с маслом, колбасные изделия и чай с молоком.

Во время проведения форума подрядчик обязан снимать фото и видео, а потом разместить контент в интернете. В программе мероприятия — тренинги на знакомство, командообразование и сплочение коллектива, также планируется встреча с мэром Владиславом Пинаевым и обучающий семинар по проектной деятельности.