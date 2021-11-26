Тагильская группа Jamaya участвует в двух премиях независимой музыки

Группа Jamaya из Нижнего Тагила участвует в двух музыкальных конкурсах: Jager Music Awards и New/Open Showcase Festival. На них музыканты отправили свою песню «Доминикана» (12+).

Идея создать группу, которая будет работать в стиле танцевальной электроники, пришла тагильчанину Алексею Белову в 2017 году. Мужчина предложил поучаствовать в его музыкальном проекте своей знакомой Ольге Тарасовой. Они познакомились в 2015 году, Алексей записывал песни в её студии звукозаписи. Сначала девушка ему просто помогала, а потом они решили, что у них получится неплохой дуэт.

Три года группа не выпускала новых песен, но сейчас музыканты хотят возродить свой проект. 33-летний Алексей и 31-летняя Ольга недавно участвовали в конкурсе «Новые голоса 2021» от «Экорадио» и «Телекона» и вошли в топ-10. Сейчас они подали заявки на всероссийские конкурсы Jager Music Awards и New/Open Showcase Festival. Музыканты решили отправить свою песню «Доминикана». Ребята уже прошли этапы отбора.

«Мы уже попадали в листы обеих премий — в 2017 и 2019 годах. Тогда мы только искали собственное звучание и стилистику, сейчас уже вполне достойно представляем Нижний Тагил среди участников со всей страны. Компетентное жюри обеих премий состоит из признанных экспертов музыкальной индустрии — это представители лейблов, музыкальных СМИ, стриминговых площадок, организаторы музыкальных фестивалей», — поделился с АН «Между строк» основатель Jamaya Алексей Белов.

Песня «Доминикана» / Видео предоставлено Алексеем Беловым

Тексты к песням сочиняет сам Алексей. Он же продвигает группу, придумывает идеи для клипов. Алексей рассказал, что пару недель назад песню «Доминикана» заметили менеджеры одного известного музыкального лейбла — с ним сотрудничали Zivert, Monatik, группировка «Ленинград» и другие большие артисты. Тагильские музыканты надеются, что в будущем о группе Jamaya будут знать многие.