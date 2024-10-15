Тагильская Госавтоинспекция проверила таксистов

С 8 по 11 октября 2024 года на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Такси. Нелегальный перевозчик», направленное на предупреждение ДТП по вине водителей такси. Сотрудниками Госавтоинспекции проверено 150 транспортных средств, используемых в такси. Было составлено 49 административных материалов в отношении водителей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров:

— 10 административных материалов по ст. 12.3 КоАП РФ (осуществление нелегальной перевозки пассажиров такси);

— 2 административных материала по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (технические неисправности);

— 4 административных материала по ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ (отсутствие пройденного технического осмотра);

— 1 административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (без права управления транспортными средствами) в отношении иностранного гражданина;

— 2 административных материала по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора);

— 2 административных материала по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения).

Сотрудниками Госавтоинспекции с водителями и пассажирами проведены беседы об обязательном соблюдении требований ПДД РФ, в том числе использовании ремней безопасности при движении в транспортном средстве. Инспекторы призывают перевозчиков строго соблюдать правила дорожного движения и заботиться о безопасности пассажиров. Также напоминают гражданам о том, что безопасность пассажиров такси зависит не только от перевозчиков, но и от соблюдения мер личной безопасности. Госавтоинспекция продолжит выявление нарушений в сфере перевозки пассажиров, но проверки будут результативней, если граждане, в свою очередь, также будут сообщать о нарушениях со стороны водителей такси. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения водителями такси, просим вас сообщать о данных фактах по телефону: 8 (3435) 47-70-01.