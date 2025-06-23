Тагильская фарфоровая мастерская стала победителем народного голосования в одной из номинаций Российской премии в области народных художественных промыслов «На_родном» 

Тагильская фарфоровая мастерская под руководством Натальи Бисеровой стала победителем народного голосования Российской премии в области народных художественных промыслов «На_родном» в номинации «Лучший российский продукт с элементами народных художественных промыслов (НХП)». За проект тагильчанки «Связь времён» проголосовали почти 200 человек.

Проект направлен на создание утилитарных изделий с использованием инновационной росписи глазурованного натурального камня и объединением различных видов НХП. Его цель — соединить традиции и инновации для выпуска локального продукта, интересного широкой аудитории. Он рассказывает об истории и ремёслах территорий, способствует развитию малого предпринимательства в сфере креативных индустрий и повышает привлекательность профессии мастера среди молодёжи.

«Мы приняли участие в конкурсе, чтобы рассказать о нашем проекте как можно большей аудитории и найти поддержку для развития нового для России направления в области креативных индустрий, объединяющего в себе несколько видов НХП. Мы предлагаем новый виток декоративно-прикладного искусства — инновации, которые со временем станут традицией», — говорит Наталья Бисерова.

На базе Тагильской фарфоровой мастерской планируется запустить производство предметов интерьера и быта из натурального камня. В перспективе — участие с этой продукцией в профильных выставках и фестивалях.

В рамках проекта также запланировано проведение мастер-классов для мастеров и студентов старших курсов специализированных учебных заведений по разным техникам росписи на площадке Тагильской фарфоровой мастерской и СОФПП в Нижнем Тагиле.