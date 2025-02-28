«Тагилхлеб»: современное производство и проверенное временем качество

«Тагилхлеб» — успешное предприятие с богатой историей, сохранившее верность традициям и сумевшее адаптироваться к современным условиям рынка. Завод прошёл долгий путь развития и сейчас является вертикально интегрированной структурой, обеспечивающей полный цикл производства. В рамках проекта агентства новостей «Между строк» и Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) «PRO бизнес продукты» мы посетили предприятие и поговорили с управляющим Юрием Коняхиным и коммерческим директором Ринатом Фархутдиновым о развитии производства, внедрении инноваций и работе в условиях санкций.

История Нижнетагильского хлебопечения берёт своё начало в 1935 году, ровно 90 лет назад был принят в эксплуатацию хлебозавод на Вагонке, ставший крупнейшим производителем хлеба в городе. Спустя три десятилетия, в 1969 году, предприятие вошло в состав объединения «Нижнетагильский хлебокомбинат». А в 2001 году началась работа над созданием вертикально интегрированного холдинга, что позволило объединить полный цикл производства — от выпечки хлеба до реализации через розничную сеть.

Сегодня «Тагилхлеб» — это современное предприятие, специализирующееся на производстве широкого ассортимента хлебной продукции, включая батонные и формовые изделия, такие как хлеб «Крестьянский» и «Дарницкий». Помимо основного ассортимента, завод выпускает различные виды хлебобулочных изделий, предлагая своим покупателям как традиционные продукты, так и сезонные новинки, например куличи. Руководство предприятия подчёркивает, что ассортимент остаётся стабильным, лишь иногда подвергаясь незначительным изменениям в зависимости от спроса и экономической ситуации.

«Работа ведётся постоянно. Всё исходит из экономических показателей. Бывает такое, что продукция просто себя изжила, и тогда мы принимаем решение о снятии с производства», — рассказывает коммерческий директор предприятия Ринат Фархутдинов.

Одним из интересных нововведений стало создание пшеничного хлеба с добавлением моркови и семян подсолнечника. Над такими уникальными рецептами трудится целая команда специалистов-технологов совместно с коммерческим отделом. Руководство завода уделяет особое внимание качеству и безопасности выпускаемой продукции.

Разработка новых видов продукции осуществляется коллективно: идеи рождаются внутри коллектива, затем проходят обсуждение, и если концепция выглядит перспективной, её берут в работу. Технологи и маркетологи детально прорабатывают каждый аспект будущего продукта — от формы и вкуса до дизайна упаковки. В каждом продукте присутствует некая душевность — хлеб «Ржанушка Солнечная», белый хлеб «Рябинушка», хлеб «Благородный», хлеб «На здоровье». Они неоднократно становились победителями конкурсов хлебопеков, выставок и фестивалей качества. Нередко новые проекты инициируются торговыми сетями, которым необходимы уникальные позиции для расширения ассортимента. Процесс разработки каждого нового товара требует тщательной работы всех подразделений предприятия.

«Чтобы понять, какой продукт будет востребован, существует коммерческая служба, а для того чтобы воплотить его, есть технологическая служба. И совместно они выдают новую продукцию», — поясняет управляющий предприятием Юрий Коняхин.

После введения санкций, когда цены на сырьё резко возросли, завод столкнулся с временными сложностями. Так, на месяц пришлось приостановить работу кондитерского цеха. Тем не менее благодаря грамотному управлению и оптимизации процессов предприятие успешно справилось с возникшими трудностями и восстановило стабильную работу.

Ранее продукция «Тагилхлеба» отправлялась в соседние регионы, такие как Тюменская область, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ. Но из-за высоких логистических затрат, связанных с ограниченным сроком хранения хлебобулочной продукции, было принято решение сосредоточиться на внутреннем рынке Свердловской области.

«Мы поставляли в разные области, но логистика стала слишком сложной, всё-таки это хлеб, и сроки годности у него не безграничны», — говорит Юрий Коняхин.

Несмотря на внешние вызовы, такие как санкции и дефицит квалифицированных кадров, «Тагилхлеб» продолжает развиваться и наращивать объёмы производства. Сегодня изделия, произведённые на предприятии, можно встретить не только в родном Нижнем Тагиле, но и в других городах области.

В реализации продукции сейчас взят курс на работу с крупными торговыми сетями, поэтому, как пояснил Ринат Фахрутдинов, почти все фирменные магазины «Тагилхлеба» закрыты, хотя некоторые продолжают функционировать под брендом компании, но уже вне прямого контроля завода. Развитие собственной розницы сейчас не входит в планы предприятия.

Особое значение для компании имеет человеческий фактор. Многолетняя история «Тагилхлеба» способствовала формированию устойчивых трудовых династий, которые играют важную роль в сохранении конкурентоспособности предприятия и его непрерывном развитии. Сегодня на заводе занято 148 сотрудников, четверть из них являются почётными работниками предприятия, чей трудовой стаж составляет от 15 до 40 лет. Это профессионалы своего дела, мастера хлебопечения — тестоводы, дрожжеводы, формовщики теста, кондитеры.

«Мы ценим опыт и преданность наших работников, стремимся поддерживать тех, кто с нами долгое время. У нас принято отмечать важные события в жизни сотрудников, такие как дни рождения и свадьбы, а также поощрять их различными выплатами», — подчеркнул коммерческий директор.

Сегодня Нижнетагильский хлебокомбинат «Тагилхлеб» продолжает уверенно двигаться вперёд, сочетая богатые традиции с современными подходами к производству и сбыту. Сохраняя высокий уровень качества и внедряя инновационные решения, предприятие укрепляет свои позиции на региональном рынке.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются производством продуктов питания. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес продукты». С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес продукты».