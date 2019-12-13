«Тагилэнергосети» разыскивают свидетелей и обещают вознаграждение за помощь в поимке злоумышленников, обесточивших ГГМ

В компании «Тагилэнергосети» прокомментировали ситуацию с выходом из строя нескольких трансформаторных подстанций на ГГМ.

Напомним, в начале декабря специалисты «Тагилэнергосетей» обнаружили, что неизвестные злоумышленники взломали замки у семи трансформаторов, от которых питаются жилые дома и социальные объекты, и слили из баков жидкость для охлаждения.

«Первый случай зафиксирован ещё 7 декабря, тогда отключился силовой трансформатор на подстанции на Черноисточинском шоссе, 39. От неё включены жилые дома, центральный тепловой пункт, музыкальная школа, детский сад. Оперативно выездная бригада выехала на осмотр, обнаружила масло под силовым трансформатором и вывела его в ремонт. Нагрузка была переведена на второй, резервный трансформатор. Чтобы обеспечить надёжность электроснабжения, нам пришлось заменить трансформаторы из аварийного запаса», — рассказал директор филиала «Тагилэнергосети» АО «Облкоммунэнерго» Андрей Калаушин.

В ходе осмотра остальных объектов выявлено ещё 12 повреждённых трансформаторов на шести подстанциях в районе Гальяно-Горбуновского массива.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшие причинение значительного ущерба».