Тагильчанку осудили за нападение на полицейского

В Нижнем Тагиле суд признал 47-летнюю женщину виновной в нападении на полицейского. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, инцидент произошёл 26 августа.

Тогда тагильчанка вместе со своими знакомыми находилась во дворе дома на улице Газетной в состоянии алкогольного опьянения. Своим поведением парочка привлекла внимание сотрудников полиции. Правоохранители подошли к подвыпившим гражданам и разъяснили суть совершённого ими административного правонарушения — нахождения в состоянии опьянения в общественном месте. Тагильчанку не устроило, что её хотят привлечь к ответственности, поэтому она неожиданно напала на одного из полицейских.

Женщину осудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По решению суда за свой поступок она должна заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.